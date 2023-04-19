Вице-спикер Госдумы призвал российских губернаторов продлить майские праздники

Согласно производственному календарю, в этом году выходными в мае будут 1 число (понедельник), а также 8 и 9 числа (понедельник и вторник). Таким образом длинные выходные ожидаются с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков уверен, что выходных дней в майские предусмотрели недостаточно и предложил их продлить. Он отправил всем губернаторам России запросы с призывом сделать нерабочими 2,3,4 и 5 мая. Депутат хочет, чтобы в этом году майские праздники продлились с 1 по 9 мая.

Автор инициативы считает, что многие жители РФ ощущают симптомы депрессии, поэтому нуждаются в «по-настоящему длинных» выходных в мае, чтобы полноценно отдохнуть, сообщает РИА «Новости».

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