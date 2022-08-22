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Вице-спикер Госдумы предложил временно отменить в России НДС на школьные товары

Общество
22.08.2022 07:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitse-spiker-gosdumy-predlozhil-vremenno-otmenit-v-rossii-nds-na-shkolnye-tovary
Вице-спикер Госдумы предложил временно отменить в России НДС на школьные товары
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Зампредседателя Госдумы РФ Борис Чернышов призвал отказаться от НДС на школьные товары с середины августа и до окончания первой недели сентября. Соответствующее обращение он направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

Чернышов отметил, что в середине августа российские семьи собирают детей в школы. А по данным Росстата, стоимость всех необходимых товаров только для первоклассников выросла уже на 12%.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сделать период покупок таких товаров с середины августа и до окончания первой недели сентября льготным для семей, собирающих детей в школу. Речь идет об отмене НДС на школьные принадлежности. Плата за ту или иную необходимую для учащегося вещь, уменьшенная на 20%, станет серьезной поддержкой для многих бюджетов российских семей», — цитирует текст обращения RT.

Депутат предложил Минпромторгу рассмотреть введение льготы совместно с Министерством финансов России.

Читайте также: в России собрать первоклассника в школу в среднем стоит от 22 до 27 тыс. рублей.

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