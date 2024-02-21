У мэра Новороссийска новый зам — архитектор Екатерина Степаненко 36 лет

Назначение Екатерины Степаненко на должность заместителя главы администрации Новороссийска согласовали депутаты городской думы.

Вице-мэр Степаненко будет курировать вопросы архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, туризма и курортов, стратегического развития, эстетики городской среды и наружной рекламы, а также деятельность контрольно-ревизионного управления. С декабря 2020 года до сентября 2023 года должность и.о. замглавы по вопросам архитектуры и градостроительства Новороссийска занимал Дмитрий Меланиди.

Екатерину Степаненко назначили на пост заместителя начальника — главного архитектора управления архитектуры и градостроительства Новороссийска в 2023 году. Она перешла на эту должность с поста замдиректора МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных коммуникаций». Позже Степаненко работала и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства, пишет «РБК-Краснодар».

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