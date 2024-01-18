В мэрии Краснодара произошли кадровые перестановки

Изменения произошли сразу в нескольких департаментах мэрии Краснодара. Кандидатуры одобрили депутаты городской Думы на 69-м очередном заседании.

Дмитрий Васильев — первый вице-мэр

На должность первого заместителя главы Краснодара согласовали Дмитрия Васильева. Ранее в качестве замглавы мэра он курировал департамент финансов, управление экономики, управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, управление закупок и управление цен и тарифов. На новом посту к вышеперечисленному добавится ответственность за отдел зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества.

Дмитрий Васильев окончил Кубанский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2005 году поступил на муниципальную службу. Работал в департаменте финансов и департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации Краснодара, в 2008-2016 годы — в департаменте имущественных отношений Краснодарского края. Затем стал заместителем директора департамента муниципальной собственности и городских земель Краснодара, а с 2017 года руководил управлением цен и тарифов. В 2022 году стал заместителем мэра краевой столицы, ответственным за финансово-экономический блок.

Денис Ярченко — вице-мэр

На пост замглавы Краснодара, который будет курировать управление по делам молодежи, департамент по физической культуре и спорту, согласовали Дениса Ярченко. Ранее он занимал должность начальника управления контроля администрации краевого центра.

Он окончил Донской государственный технический университет по направлениям подготовки «Торговое дело». Получил второе высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал зампредседателя молодежного парламента Краснодара, в краевом минэкономики. В 2022 году начал работать в администрации краевой столицы, где через год занял должность начальника управления контроля.

Виталий Косенко — вице-мэр

Еще одним заместителем главы Краснодара назначили Виталия Косенко. Он будет курировать управление делами, управление кадровой политики и муниципальной службы, управление информационно-коммуникационных технологий и связи. До этого возглавлял управление делами администрации Краснодара.

Косенко окончил Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, получил высшее образование в КубГАУ. Более 30 лет служил в рядах ВС РФ, ветеран военной службы, участник боевых действий. Работает в в администрации Краснодара с 2009 года. Возглавлял управление по взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих. Был директором департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих, заместителем и первым заместителем главы Краснодара. Занимал пост начальника управления общественной безопасности и правопорядка Краснодара.

Христина Апостолова — начальник управления контроля

Начальником управления контроля администрации Краснодара стала Христина Апостолова. В 2012 году работала в минздраве края, трудилась на различных должностях в юридическом отделе министерства. В 2022-2023 годах занимала должность заместителя начальника отдела реализации социально-экономических инициатив минэкономики Кубани. На работу в администрации Краснодара пришла в 2023 году.

Апостолова окончила Академический правовой институт по специальности «Юриспруденция», а также Кубанский государственный университет по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Александр Марьенко — начальник управления по делам молодежи

Начальником управления по делам молодежи Краснодара утвердили Александра Марьенко. С 2023 года и по настоящее время он занимает должность директора городского Центра патриотического воспитания молодежи. Также работал главным специалистом отдела правого обеспечения управления капитального строительства администрации Краснодара и заместителем директора Информационного центра по обеспечению градостроительной деятельности краевой столицы.

Марьенко получил два высших образования: окончил обучение на факультетах земельного кадастра, а также юриспруденции КубГАУ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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