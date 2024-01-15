Добрый военком из мемов стал зампредом Забайкалья

Фото улыбающегося генерала-майора Николая Захарова много лет распространялось в сети и легло в основу интернет-мема «добрый военком».

До нового назначения Захаров был первым заместителем командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа. К должности и. о. зампреда правительства Забайкалья он приступил 15 января. Генерал-майор будет отвечать за вопросы пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Николай Захаров — уроженец Курганской области. Ему 59 лет, из них 25 он посвятил службе в Вооруженных силах России. После прохождения службы в армии окончил Челябинское высшее танковое командное училище, Общевойсковую академию ВС РФ, Южно-Уральский госуниверситет. Также по окончании магистратуры Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ получил красный диплом, сообщает РИА «Новости».

У Николая Захарова не менее десяти важнейших наград и орденов, среди которых орден Кутузува, два ордена Мужества, «За военные заслуги», медали «За воинскую доблесть», «За отличие в военной службе».

Читайте также: самые опасные интернет-тренды 2023 года.