Вице-мэра Хадыженска оштрафовали за трещины на братской могиле

Должностное лицо местной администрации привлекли к административной ответственности за нарушение установленных требований об охране объектов культурного наследия.

Сотрудники прокуратуры Апшеронского района во время проверки «Братской могилы 77 Советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками» в Хадыженске обнаружили на военном памятнике многочисленные трещины. Также выяснили, что земля, на которой находится братская могила, не поставлена на кадастровый учет, а право собственности на нее муниципалитет не оформил.

Из-за выявленных нарушений на заместителя главы Хадыженска завели административное дело. Чиновнику назначили штраф в 20 тыс. рублей, а также внесли представление.

Местные власти уже заключили контракт на межевание участка земли, где находится военный памятник. Кроме того, в городском бюджете на следующий год предусмотрели средства на ремонт братской могилы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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