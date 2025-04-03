Вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков покинул свой пост

Заместитель главы администрации Новороссийска Александр Яменсков ушел с должности 3 апреля.

В администрации города-героя Яменсков работал с 2012 года. Он занимал должность помощника главы по вопросам собственной безопасности и противодействию коррупции.

Он курировал сферы взаимодействия с правоохранительными органами, транспорта и дорожного хозяйства, гражданской обороны и спорта, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

О причинах ухода Александра Яменскова с поста замглавы города не сообщается.

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