Вице-мэр Краснодара рассказал о развитии инфраструктуры на северо-востоке города

Реализацию некоторых проектов по строительству дорог и трамвайной линии на северо-востоке столицы Кубани перенесли на более поздние сроки.

По словам вице-мэра Краснодара Владимира Архипова, завершить строительство дорог на улицах Батуринской, Чепигинской и Яснополянской планировали в более сжатые сроки. Завершение строительства пришлось отложить из-за работы над проектированием новой трамвайной линии.

«Не получилось чуть-чуть, потому что объем средств там достаточно серьезный — более 350 млн рублей. Были подписаны несколько договоров комплексного развития территорий с этим же застройщиками, которые вкладывают сейчас деньги в проектирование строительства трамвайной линии от улиц Московской и Петра Метальникова и практически до переезда в Индустриальный и хотят, чтобы этот проект полноценный летом 2025 года появился», — сказал Владимир Архипов.

Замглавы города добавил, что финансирование асфальтировки улиц Батуринской, Чепигинской и других сдвинулось, хотя проект готов. Он предусматривает строительство четырехполосной дороги с тротуарами и остановками общественного транспорта.

«В финансовом плане — это порядка 500 млн рублей стоимость именно стройки. Компания сдвигает это на конец 2025 — начало 2026 года», — сказал вице-мэр.

Вице-мэр отметил, что в будущем улица Лаперуза обязательно станет асфальтированной.

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