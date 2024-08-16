В мэрии Краснодара рассказали о строительстве дорог в Музыкальном микрорайоне

В Музыкальном микрорайоне уже завершили запланированный ямочный ремонт асфальтированных и гравийных дорог.

По словам вице-мэра Краснодара Владимира Архипова, ремонтные работы в Музыкальном микрорайоне выполнили за счет бюджетных средств и привлеченных инвестиций. Кроме того, планируют провести масштабную реконструкцию улицы Есенина, которой пройдет в два этапа.

«Мы эти два проекта корректируем — один включает реконструкцию от Солнечной до Гомельской, второй — от Гомельской до Петра Метальникова. Оба проекта откорректированы по сметной и проектной частям, они будут готовы в сентябре-октябре. И первый участок, который мы планируем начать реализовывать уже в 2025 году — это участок от Солнечной до Гомельской. Реализовав эти два объекта, уже можно будет к этой центральном магистрали Музыкального ливневки и асфальтировки прилегающих или параллельных улиц», — рассказал Владимир Архипов.

Он добавил, что участок улицы Есенина в районе пересечения с Петра Метальникова планируют привести в порядок в «железо-бетонном исполнении» уже в ближайшее время.

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