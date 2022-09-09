Вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев проголосовал на выборах депутатов ЗСК

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Кандидат в депутаты Законодательного собрания края Андрей Дорошев проголосовал в своей родной краснодарской школе.

Важно, чтобы те, кто голосуют впервые, сделали это вместе с родными, и тогда появится традиция, отметил Дорошев.

«У меня здесь вся семья. Вот передо мной сейчас приходил отец, голосовал. Я уже посмотрел, он раньше меня приехал. Все также принимают участие в выборном процессе. Долг каждого гражданина Российской Федерации — принять участие в выборном процессе и отдать свой голос за того, кого он считает нужным», — сказал Андрей Дорошев.

Избирательные участки будут работать до 20:00. Если не успеете проголосовать до закрытия, то выразить свою гражданскую позицию можно будет в ближайшие два дня.

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