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Вице-губернатор Власов проверил подготовку и экипировку мобилизованных из Краснодарского края

Политика
22.10.2022 12:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitse-gubernator-vlasov-proveril-podgotovku-i-ekipirovku-mobilizovannyh-iz-krasnodarskogo-kraya
Вице-губернатор Власов проверил подготовку и экипировку мобилизованных из Краснодарского края
Фото t.me/vlasovkuban

Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов 22 октября выехал в подразделения, где готовят будущих участников специальной военной операции.

Вместе с генерал-майором Игорем Шпырней и начальником управления по мобилизационной работе администрации края Олегом Сазоновым замглавы региона проверил несколько воинских подразделений, где мобилизованные из Краснодарского края проходят подготовку.

Они проинспектировали условия проживания и питания солдат.

«В наличии имеются компьютеры с интернетом, где каждый может по видеосвязи пообщаться с близкими и родными. Настрой у мобилизованных боевой — к защите Родины готовы!» — написал Александр Власов в Telegram.

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