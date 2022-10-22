Вице-губернатор Власов проверил подготовку и экипировку мобилизованных из Краснодарского края
Политика
22.10.2022 12:06
Вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов 22 октября выехал в подразделения, где готовят будущих участников специальной военной операции.
Вместе с генерал-майором Игорем Шпырней и начальником управления по мобилизационной работе администрации края Олегом Сазоновым замглавы региона проверил несколько воинских подразделений, где мобилизованные из Краснодарского края проходят подготовку.
Они проинспектировали условия проживания и питания солдат.
«В наличии имеются компьютеры с интернетом, где каждый может по видеосвязи пообщаться с близкими и родными. Настрой у мобилизованных боевой — к защите Родины готовы!» — написал Александр Власов в Telegram.
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