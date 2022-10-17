Еще более 100 кубанских казаков-добровольцев отправились на Украину для участия в СВО
Церемония отправки более 100 добровольцев, направляющихся для выполнения боевых задач в казачью бригаду «Кубань», прошла в Ростовской области. Об этом 17 октября сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
«Кубанское казачье войско принимает активное участие в специальной военной операции, защищая нашу Родину и освобождая Донбасс. Казаки — это воины, которые всегда с честью выполняют боевые задачи. Возвращайтесь домой с победой», — сказал Власов.
Более двух недель казаки проходили тактическую и медподготовку. Обучались основам минно-взрывного дела, разведывательной деятельности. Они прошли тренировки по огневой подготовке, управлению военной техникой и БПЛА. Многие из них уже имеют боевой опыт и все необходимые навыки.
В рамках церемонии с патриотическими песнями выступили краевые творческие коллективы. Вместе с казаками на фронт отправили знамя бригады «Кубань», освященное в войсковом соборе Александра Невского в день Покрова Пресвятой Богородицы.
В СВО в составе бригады «Кубань» и воинских частей участвуют более 2 тыс. 500 казаков Кубанского казачьего войска, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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