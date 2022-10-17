Казаки из Апшеронского района вышли на дежурство у Крымского моста
Общество
17.10.2022 08:17
Добровольцы помогают в охране общественного порядка и обеспечивают бесплатное питание для водителей.
— У нас идет раздача пищи, сегодня у нас на ужин уха вкуснейшая.
Раннее атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда отметил, что для охраны Крымского моста есть возможность привлечь до 10 тыс. человек. Сейчас казаки участвуют в организации стоянок для грузовых автомобилей.
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