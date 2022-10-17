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Казаки из Апшеронского района вышли на дежурство у Крымского моста

Общество
17.10.2022 08:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazaki-iz-apsheronskogo-rajona-vyshli-na-dezhurstvo-u-krymskogo-mosta
Видео канала «Кубань 24»

Добровольцы помогают в охране общественного порядка и обеспечивают бесплатное питание для водителей.

— У нас идет раздача пищи, сегодня у нас на ужин уха вкуснейшая.

Раннее атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда отметил, что для охраны Крымского моста есть возможность привлечь до 10 тыс. человек. Сейчас казаки участвуют в организации стоянок для грузовых автомобилей.

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