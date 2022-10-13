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Отряд казаков-добровольцев из Краснодарского края отправили в зону проведения СВО

Политика
13.10.2022 13:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/otryad-kazakov-dobrovoltsev-iz-krasnodarskogo-kraya-otpravili-v-zonu-provedeniya-svo
Видео канала «Кубань 24»

В состав этого отряда вошли более 100 человек из разных городов Кубани — Новороссийска, Сочи, Туапсе. К ним присоединились и казаки из Майкопа.

Большинство из добровольцев имеют боевой опыт и уже были в зоне проведения спецоперации, но вновь прошли обязательную военную подготовку.

«Здесь прошла полная подготовка, была стрельба из всех видов оружия. Работали инструкторы по минно-взрывному оружию, массового поражения, связи. Отправляем всех ребят здоровыми. И чтобы сколько их уехало, столько и приехало. Настроение у них бодрое, все готовы», — сказал атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин.

Помимо этого, добровольцев обучали тактике ведения боя и оказанию первой медицинской помощи. Бойцам еще предстоит пройти дополнительную подготовку на полигоне перед тем, как они отправятся в зону боевых действий. Там им выдадут экипировку и технику. При необходимости семьям участников спецоперации волонтеры будут оказывать бытовую и психологическую поддержу.

Читайте также: в Краснодарском крае более 2,2 тыс. добровольцев записались для участия в СВО через «Госуслуги».

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