Отряд казаков-добровольцев из Краснодарского края отправили в зону проведения СВО
В состав этого отряда вошли более 100 человек из разных городов Кубани — Новороссийска, Сочи, Туапсе. К ним присоединились и казаки из Майкопа.
Большинство из добровольцев имеют боевой опыт и уже были в зоне проведения спецоперации, но вновь прошли обязательную военную подготовку.
«Здесь прошла полная подготовка, была стрельба из всех видов оружия. Работали инструкторы по минно-взрывному оружию, массового поражения, связи. Отправляем всех ребят здоровыми. И чтобы сколько их уехало, столько и приехало. Настроение у них бодрое, все готовы», — сказал атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин.
Помимо этого, добровольцев обучали тактике ведения боя и оказанию первой медицинской помощи. Бойцам еще предстоит пройти дополнительную подготовку на полигоне перед тем, как они отправятся в зону боевых действий. Там им выдадут экипировку и технику. При необходимости семьям участников спецоперации волонтеры будут оказывать бытовую и психологическую поддержу.
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