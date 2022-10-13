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На Кубани свыше 2,2 тыс. добровольцев записались для участия в СВО через «Госуслуги»

Политика
13.10.2022 10:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-svyshe-2-2-tys-dobrovoltsev-zapisalis-dlya-uchastiya-v-svo-cherez-gosuslugi
На Кубани свыше 2,2 тыс. добровольцев записались для участия в СВО через «Госуслуги»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По числу записавшихся для участия в спецоперации на Украине добровольцев Кубань в ходит в число регионов-лидеров в РФ. В настоящее время специалисты сервиса «Госуслуги» обработали более 1,8 тыс. заявок.

Всего через сервис заявки подали более 2,2 тыс. жителей Краснодарского края. Для того, чтобы записаться на добровольное участие в СВО, нужно заполнить анкету в разделе «Стать добровольцем», выбрать удобный военкомат и отправить заявку.

Ответ придет в личный кабинет. Если подавший заявку передумает, он может не приходить в военкомат.

Кроме того, через портал «Госуслуги» можно подать жалобу в случае ошибки при мобилизации. Для этого необходимо указать сведения о мобилизованном, реквизиты повестки и документы, подтверждающие право на отсрочку. Заявление передадут в региональную комиссию и рассмотрят в короткие сроки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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