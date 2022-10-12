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Психолог дала совет, как матерям и женам не стоит вести себя с мобилизованными

Общество
12.10.2022 08:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/psiholog-dala-sovet-kak-materyam-i-zhenam-ne-stoit-vesti-sebya-s-mobilizovannymi
Психолог дала совет, как матерям и женам не стоит вести себя с мобилизованными
Фото unsplash.com

Призванные на службу по частичной мобилизации испытывают стресс, поэтому важно не усугублять их состояние, говорит кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

Она посоветовала женам, матерям и сестрам не давать волю собственным чувствам, чтобы на мужчин не действовали сразу несколько сильнейших эмоций. 

«Для психологического состояния мужчин важно, чтобы им не пришлось испытывать в этот сложный период два острых переживания. То есть не только изменение собственного положения, но еще и женские слезы. А у нас, женщин, в таких ситуациях всегда рисуются отрицательные картинки в голове, и мы соответствующим образом эмоционально реагируем. Но надо понимать, что мужчины боятся женских слез», — отметила эксперт.

Она рекомендовала женщинам поддерживать мобилизованных с любовью, но спокойно, приводит слова психолога радио Sputnik.

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