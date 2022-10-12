Психолог дала совет, как матерям и женам не стоит вести себя с мобилизованными
Призванные на службу по частичной мобилизации испытывают стресс, поэтому важно не усугублять их состояние, говорит кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.
Она посоветовала женам, матерям и сестрам не давать волю собственным чувствам, чтобы на мужчин не действовали сразу несколько сильнейших эмоций.
«Для психологического состояния мужчин важно, чтобы им не пришлось испытывать в этот сложный период два острых переживания. То есть не только изменение собственного положения, но еще и женские слезы. А у нас, женщин, в таких ситуациях всегда рисуются отрицательные картинки в голове, и мы соответствующим образом эмоционально реагируем. Но надо понимать, что мужчины боятся женских слез», — отметила эксперт.
Она рекомендовала женщинам поддерживать мобилизованных с любовью, но спокойно, приводит слова психолога радио Sputnik.
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