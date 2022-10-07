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Родственникам мобилизованных объяснили, как передать посылки военным в зону СВО

Общество
07.10.2022 10:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/rodstvennikam-mobilizovannyh-obyasnili-kak-peredat-posylki-voennym-v-zonu-svo
Родственникам мобилизованных объяснили, как передать посылки военным в зону СВО
Фото unsplash.com

Жители России имеют возможность отправить посылку своим родственникам, призванным в Вооруженные силы в рамках частичной мобилизации.

«Посылки мобилизованным можно отправлять Почтой России в адрес пункта постоянной дислокации по почтовому адресу воинской части, в которой проходит службу мобилизованный. Из места постоянной дислокации военной части посылки будут доставлены получателям в зону проведения СВО», — говорится в Telegram-канале «Объясняем.РФ».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы страны призвали уже более 200 тыс. человек. По его словам, мобилизованных направят в зону проведения спецоперации только после боевого слаживания и с уже задействованными подразделениям.

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