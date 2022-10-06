В прокуратуре Краснодарского края открыли горячую линию по вопросам мобилизации
Общество
06.10.2022 19:50
Специальную горячую линию открыли для приема вопросов по поводу исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.
Обратиться можно по телефонам:
8 (861) 268-50-01 (отдел по рассмотрению обращений и приему граждан) по будням с 9:00 до 18:00,
8 (861) 268-50-01 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 19:00 и в нерабочие дни с 9:00 до 18:00.
Все приводимые заявителями доводы будут проверены, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: подать жалобу на нарушения при мобилизации теперь можно на «Госуслугах».
Популярные новости
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- В Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Медведев ответил на слова Зеленского о необходимости превентивных ядерных ударов по России
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?