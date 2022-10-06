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В прокуратуре Краснодарского края открыли горячую линию по вопросам мобилизации

Общество
06.10.2022 19:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-prokurature-krasnodarskogo-kraya-otkryli-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-mobilizatsii
В прокуратуре Краснодарского края открыли горячую линию по вопросам мобилизации
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Специальную горячую линию открыли для приема вопросов по поводу исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Обратиться можно по телефонам:

8 (861) 268-50-01 (отдел по рассмотрению обращений и приему граждан) по будням с 9:00 до 18:00,

8 (861) 268-50-01 (дежурный прокурор) по будням с 18:00 до 19:00 и в нерабочие дни с 9:00 до 18:00.

Все приводимые заявителями доводы будут проверены, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: подать жалобу на нарушения при мобилизации теперь можно на «Госуслугах».

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