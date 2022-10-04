Подать жалобу на нарушения при мобилизации теперь можно на «Госуслугах»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На портале «Госуслуги» появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при проведении частичной мобилизации.

Для того, чтобы оставить жалобу, нужно зайти в «Услуги» и спуститься в раздел «Прочее». Там будет форма «Обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации». Необходимо перейти в него и заполнить всю необходимую информацию.

«Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы», — говорится на «Госуслугах».

Подать жалобу на сервисе может как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Для подачи заявления потребуются данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Его передадут в призывную комиссию региона.

В конце сентября на «Госуслугах» появилась форма обратной связи по отсрочке от мобилизации для сотрудников компаний в сфере IT и связи.

Также на «Госуслугах» теперь можно записать добровольцем в российскую армию. Заявку для этого могут подать только те, что находится в запасе Вооруженных сил РФ и имеют военно-учетную специальность.

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