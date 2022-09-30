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Правительство РФ утвердило порядок предоставления отсрочки в рамках мобилизации работникам ОПК

Политика
30.09.2022 20:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-utverdilo-poryadok-predostavleniya-otsrochki-v-ramkah-mobilizatsii-rabotnikam-opk
Правительство РФ утвердило порядок предоставления отсрочки в рамках мобилизации работникам ОПК
Фото пресс-службы ЮВО

Правительство определило категории работников предприятий оборонной промышленности, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации.

В категорию таких сотрудников попадают руководители, участвующие в выполнении заданий гособоронзаказа специалисты и рабочие. Перечень предприятий, сотрудники которых имеют право на отсрочку, в течение 5 дней утвердит Минпромторг. Затем его направят в Минобороны и военные комиссариаты в регионах.

Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставлена гражданам призывными комиссиями на основании списков сотрудников, полученных от работодателей. Подписанное постановление распространяется на правовые отношения, возникшие с 21 сентября этого года, сообщает официальный Telegram-канал Правительства России.

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