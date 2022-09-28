От мобилизации освободят студентов всех вузов и аспирантов
Акты об освобождении от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, а также лиц с учетными степенями опубликуют в ближайшее время. Об этом 28 сентября сообщил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
Он отметил, что интерпретация нормативных актов о круге лиц, не подпадающих под частичную мобилизацию, «была неоднозначной, в некоторых случаях ограничительной».
К Кабышеву с просьбой о содействии в восстановлении прав студентов негосударственных вузов обратилась Ассоциация частных образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций России.
«Действительно, все студенты, аккредитованных государством вузов равны в своих правах. Кроме того, нельзя не учитывать огромное значение укрепления научно-технологического потенциала страны для решения как военно-политических, так и социально-экономических задач», — написал Кабышев в Telegram.
Он сообщил, что в ближайшие дни будут опубликованы соответствующие акты, освобождающие от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, лиц с учеными степенями.
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