Министерство обороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По телефонам горячей линии можно получить информацию по вопросам частичной мобилизации, а также уточнить местонахождение военнослужащего. Горячая линия работает круглосуточно.

Родственники мобилизованных могут узнать актуальную информацию по телефонам телефонам 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram.

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