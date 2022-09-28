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Министерство обороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных

Политика
28.09.2022 18:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/ministerstvo-oborony-rf-otkrylo-goryachuyu-liniyu-dlya-rodstvennikov-mobilizovannyh
Министерство обороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По телефонам горячей линии можно получить информацию по вопросам частичной мобилизации, а также уточнить местонахождение военнослужащего. Горячая линия работает круглосуточно.

Родственники мобилизованных могут узнать актуальную информацию по телефонам телефонам 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram.

Читайте также: ограничений по выдаче загранпаспортов в условиях частичной мобилизации не будет.

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