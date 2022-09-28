Министерство обороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных
Политика
28.09.2022 18:37
По телефонам горячей линии можно получить информацию по вопросам частичной мобилизации, а также уточнить местонахождение военнослужащего. Горячая линия работает круглосуточно.
Родственники мобилизованных могут узнать актуальную информацию по телефонам телефонам 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54 и 8 (495) 498-34-46, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram.
Читайте также: ограничений по выдаче загранпаспортов в условиях частичной мобилизации не будет.
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