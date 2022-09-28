Ограничений по выдаче загранпаспортов в условиях частичной мобилизации не будет
Об этом говорится на созданном правительством портале «Объясняем.рф». Информация об этом появилась 28 сентября.
«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указывается основание отказа и срок его действия. Также в уведомлении будет указано наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.
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