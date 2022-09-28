Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ограничений по выдаче загранпаспортов в условиях частичной мобилизации не будет

Общество
28.09.2022 15:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogranichenij-po-vydache-zagranpasportov-v-usloviyah-chastichnoj-mobilizatsii-ne-budet
Ограничений по выдаче загранпаспортов в условиях частичной мобилизации не будет
Фото объясняем.рф

Об этом говорится на созданном правительством портале «Объясняем.рф». Информация об этом появилась 28 сентября.

«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему будет отказано в выдаче заграничного паспорта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указывается основание отказа и срок его действия. Также в уведомлении будет указано наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России.

Читайте также: после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября в магазинах страны резко повысился спрос на товары, которые необходимы мужчинам на военной службе: обувь, спальные мешки, медикаменты, термобелье.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Умер певец Борис Моисеев
Умер певец Борис Моисеев
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
Число пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 25 человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Не свой попутчик: кому и для чего нужна паника среди людей?
  2. В аэропорту Сочи самолет с пассажирами прервал взлет из-за технической неисправности
  3. В Северском районе 84-летний пенсионер умер в лесу, отправившись за кизилом
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Казаки из отряда «Кубань» опровергли слова Александра Сладкова о проблемах со снабжением
  6. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях