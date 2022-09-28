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В России резко подорожали товары для мобилизованных

Общество
28.09.2022 10:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-rezko-podorozhali-tovary-dlya-mobilizovannyh
В России резко подорожали товары для мобилизованных
Фото pxhere.com

После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября в магазинах страны резко повысился спрос на товары, которые необходимы мужчинам на военной службе: обувь, спальные мешки, медикаменты, термобелье.

Из-за повышенного спроса стоимость таких товаров резко увеличилась. К примеру, на одном из маркетплейсов цена на флисовое белье на этой неделе увеличилась на 20%.

Информацию о росте цен на товары для мобилизованных подтвердила эксперт по маркетплейсам Юлия Некрасова. По ее словам, в последние дни в интернет-торговле наблюдается резкий спад интереса к другим товарам.

В связи с ростом цен на товары для военных депутат Госдумы Александр Якубовский направил письма в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой проверить обоснованность ценообразования на эту категорию продукции, пишут «Известия».

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