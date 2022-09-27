РЖД вернет деньги за билеты мобилизованным гражданам РФ

Фото пресс-службы РЖД

Компания сообщила об этом 27 сентября. Жители России, призванные в армию по частичной мобилизации, смогут вернуть деньги за билеты, которые они приобрели ранее.

«Вернем деньги за неиспользованные билеты всем мобилизованным гражданам РФ. Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу», — говорится в Telegram-канале РЖД.

Компания пообещала вернуть деньги за билеты даже тем, кто планировал отправиться в поездку с гражданином, которого позже мобилизовали.

Для возвращения денег за билеты нужно обратиться в кассу железнодорожного вокзала с документом, подтверждающим личность, и повесткой из военкомата.

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