Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующий приказ был подписан 26 сентября. В список вошли в том числе специальности физико-математического и химико-биологического направлений, а также технические специальности и направления, связанные с IT-сферой и коммуникациями.

Всего в перечне 195 специальностей.

«Приказываю: утвердить рекомендованный перечень приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных потребностей аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, операторов связи в квалифицированных кадрах», — говорится в документе.

В список внесли актуальные специальности, утвержденные приказами Минобрнауки в 2013 году, а также специальности, «по которым обучались раньше». Между этими направлениями установили соответствие.

Отмечается, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. С критериями для непривлечения к мобилизации можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: для предпринимателей Кубани открыли «горячие линии» по вопросам частичной мобилизации.