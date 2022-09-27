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Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации

Политика
27.09.2022 07:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintsifry-rf-utverdilo-spisok-iz-195-spetsialnostej-dlya-otsrochki-ot-chastichnoj-mobilizatsii
Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующий приказ был подписан 26 сентября. В список вошли в том числе специальности физико-математического и химико-биологического направлений, а также технические специальности и направления, связанные с IT-сферой и коммуникациями.

Всего в перечне 195 специальностей.

«Приказываю: утвердить рекомендованный перечень приоритетных специальностей и направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных потребностей аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, операторов связи в квалифицированных кадрах», — говорится в документе.

В список внесли актуальные специальности, утвержденные приказами Минобрнауки в 2013 году, а также специальности, «по которым обучались раньше». Между этими направлениями установили соответствие.

Отмечается, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. С критериями для непривлечения к мобилизации можно ознакомиться по ссылке.

Читайте также: для предпринимателей Кубани открыли «горячие линии» по вопросам частичной мобилизации.

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