Вице-губернатор Топалов открыл филиал школы № 104 на севере Краснодара

Филиал школы № 104 построили в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Здание рассчитано на 1 тыс. 550 мест.

Торжественную линейку в новой школе посетил вице-губернатор Краснодарского края Александр Топалов. Он поздравил школьников и педагогов с Днем знаний.

«От имени губернатора поздравляю всех с двойным праздником – открытием новой школы и Днем знаний. Вам повезло учиться в одной из самых современных школ в крае», — сказал Топалов.

Он отметил, что в филиале школы № 104 создали все необходимые условия для обучения. В образовательном учреждении разместили комфортабельные классы, два актовых и два спортивных зала, кабинет робототехники, игровая зона и центр детских инициатив. Во дворе обустроили спортивный кластер для уроков физкультуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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