Вице-губернатор Руденко предупредил о появлении фейковых аккаунтов с его именем

Заместитель главы Краснодарского края Александр Руденко 3 декабря предупредил, что его подписчики стали получить сообщения от фейковых аккаунтов с его именем.

По его словам, известно уже о четырех ложных аккаунтах. Но фотография на аватарке у них одинаковая.

«В личные сообщения подписчиков моего канала приходят СМС от фейкового аккаунта, создано 4 аккаунта, все с одинаковыми аватарками. Будьте осторожны!» — написал Александр Руденко в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вице-губернатор Кубани Александр Руденко завел канал в Telegram. Первую публикацию в своем канале он сделал 1 ноября.

Читайте также: мошенники взломали Telegram-аккаунт вице-мэра Краснодара Дмитрия Васильева. Они начали присылать пользователям сообщения якобы от имени вице-мэра с просьбой одолжить деньги, обещая вернуть их в скором времени.

Подпишись, здесь всегда интересно.