Новый вице-губернатор Кубани Александр Руденко завел канал в Telegram

Первую публикацию в своем Telegram-канале назначенный на этой неделе на пост заместителя губернатора Краснодарского края Александр Руденко, ранее возглавлявший медиахолдинг «Кубань 24», сделал 1 ноября.

В стартовой публикации канала Руденко рассказал, как прошла первая рабочая неделя на посту вице-губернатора Кубани.

«Она была насыщена значимыми событиями. Губернатор доверил мне возглавить руководство социальной сферой региона. Это большая ответственность, и я сделаю все, что от меня зависит, чтобы это доверие оправдать. Вместе с Вениамином Ивановичем Кондратьевым на этой неделе поучаствовали в нескольких мероприятиях», — написал Руденко в Telegram.

В числе мероприятий он назвал фестиваль «Наука 0+ Кубань», где были представлены инновационные разработки в сфере медицины и образования, церемонию награждения победителей творческого конкурса имени Бориса Максудова.

Также он поблагодарил за поддержку коллег из медиахолдинга «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 октября подписал распоряжение о назначении заместителей губернатора. Заместителем губернатора по социальным вопросам был назначен Александр Руденко.

Подпишись, здесь всегда интересно.