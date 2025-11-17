Почти 600 студентов-целевиков поступили в 2025 году в КубГМУ

Президент РФ Владимир Путин 17 ноября подписал закон о целевом обучении бюджетников-медиков в ординатуре. Нововведение, которое начнет действовать с 1 марта 2026 года, прокомментировал замглавы Кубани Александр Руденко.

Согласно новому закону, поступление в ординатуру на бюджетное место станет возможно только при условии заключения договора с медицинским учреждением, где специалист должен будет отработать после обучения. В случае отказа от подписания соглашения вуз получает право отчислить ординатора или перевести его на платную форму обучения, рассказал вице-губернатор.

Он уточнил, что исключение составляют случаи, когда до окончания обучения студенту не поступило предложений от работодателей.

«Будем решать кадровый вопрос в медицине благодаря отработке целевиками в системе ОМС. Хоть их число и растет с каждым годом, нам по-прежнему требуется более 2 тыс. врачей. Но в следующем году ситуация начнет меняться», — написал Руденко в своем Telegram-канале.

Как отметил замглавы края, в этом году в Кубанский государственный медицинский университет поступили почти 600 целевиков. Общее число будущих врачей, обучающихся сейчас в вузе, составляет 2,4 тыс. человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин подписал пакет важных законов о терроризме, мигрантах и студентах-медиках.

Подпишись, здесь всегда интересно.