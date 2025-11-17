Путин подписал пакет важных законов о терроризме, мигрантах и студентах-медиках

Президент России Владимир Путин 17 ноября подписал несколько федеральных законов, затрагивающих различные области общественной жизни.

Один из документов устанавливает уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности. Также возрастная планка ответственности за преступления диверсионно-террористической направленности снизилась до 14 лет для умышленных преступлений, представляющих особую общественную опасность.

Кроме того, закон отменяет сроки давности по всем преступлениям диверсионной направленности и вводит запрет на условное осуждение за участие в диверсионном сообществе. Условно-досрочное освобождение по таким преступлениям возможно только после фактического отбытия не менее трех четвертей срока наказания. Организаторы диверсионно-террористической деятельности теперь будут нести ответственность не только за руководство сообществом, но и за все совершенные им преступления.

Второй закон расширяет перечень причин для увольнения иностранных граждан. Документ дополняет основания прекращения трудового договора случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранных сотрудников во исполнение нормативных актов субъектов РФ. С 2014 года регионы России вправе устанавливать ограничения на привлечение иностранных работников, прибывающих по визе. Теперь эти ограничения входят в перечень оснований для увольнения.

Третий закон касается целевого обучения медиков-бюджетников в ординатуре. Студенты, обучающиеся по специальностям ординатуры на бюджете или по целевой квоте, обязаны заключить соответствующий договор до итоговой аттестации. Региональные власти должны создавать условия для трудоустройства и наставничества таких специалистов, а также оказывать дополнительные меры социальной поддержки.

При этом Минздрав РФ будет утверждать квалификационные требования к медработникам и определять сроки наставничества. После его завершения выпускники должны пройти аккредитацию. Те, кто не имел наставников после окончания первичной аккредитации, подлежат ее повторному прохождению.

Четвертый закон предусматривает создание единого портала объектов культурного наследия для сохранения памятников истории и культуры. Документ устанавливает перечень информации об объектах культурного наследия, включенных в государственный реестр. Сведения будут размещаться в единой информационной системе жилищного строительства, оператором которой является АО «ДОМ.РФ». Новый портал обеспечит доступ ко всей информации в одном месте и поможет инвесторам сравнивать объекты.

