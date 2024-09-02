Вице-губернатор Кубани Нестеренко открыл новый корпус школы № 4 в Абинске

Новый трехэтажную корпус школы № 4, где будут обучаться младшеклассники, построили на улице Тищенко.

В открытии блока начальной школы 1 сентября принял участие вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко. Он также поздравил школьников и учителей с началом нового учебного года.

«Для первоклассников — это начало нового этапа в жизни, первые шаги на пути к знаниям и достижениям. Для старшеклассников — возможность поставить перед собой новые высокие цели и достичь их. Именно для вас мы создаем комфортные условия», — подчеркнул Нестеренко.

Он добавил, что в День знаний школа приняла 656 детей, из которых 135 пошли в первый класс. Для них в новом корпусе подготовили 16 учебных кабинетов с современным оборудованием, пищеблок и столовую более чем на 200 мест, медкабинет, библиотеку и актовый зал с пандусом для подъема на сцену. Еще для детей с ограниченными возможностями здоровья доступен лифт.

Кроме того, дети смогут посещать уроки физкультуры в современном спортзале, учиться танцам в отдельной студии — все это предусмотрели в новом здании, как и игровые комнаты, кабинеты музыки и труда, моделирования и творчества. На территории учебного заведения обустроили спортивные и игровые площадки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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