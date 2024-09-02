Кондратьев в День знаний посетил новую школу на востоке Краснодара

Во всех кубанских школах, девять из которых открыли ко Дню знаний, прозвенел первый звонок. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил с праздником учеников новой школы № 70 в поселке Знаменском.

Учебное заведение рассчитано на 1,1 тыс. детей. Учреждение построили благодаря национальному проекту «Образование». В этом году там будут учиться почти 800 школьников, в том числе 116 первоклассников.

Вениамин Кондратьев отметил, что в новой школе есть все необходимое для того, чтобы ребятам было интересно учиться, развивать таланты и способности, расти сильными и здоровыми.

«Мы все говорим про будущее. Мы мечтаем о будущем, но его нужно делать сегодня. Все мы должны понимать, что нужно вкладываться. И я благодарен родителям за то, что они тоже вкладываются. Я всех хочу поздравить с Днем знаний. Давайте порадуемся за тех, кто в жизни, я уверен, обучаясь в такой школе, станет гордостью не только Краснодара, Кубани, а всей России. С праздником!» — сказал Кондратьев.

На первом уроке детям рассказали, как правильно вести себя в школе, что они будут изучать, по каким учебникам заниматься. Вместе с ребятами со школой познакомился и губернатор. Она рассчитана на 1,1 тыс. мест, в ней будут обучаться 800 ребят. Эта школа одна из десятков, которые ежегодно передают детям. За последние девять лет в крае построили 94 учреждения. Благодаря этому вопрос с дефицитом мест постепенно решается, ребята начинают учится только в первую смену. Это позволяет школам вводить дополнительные занятия. Так, в спортивном зале утром проходит традиционная физкультура, днем проводят самбо, волейбол, баскетбол и другие секции.

Главное место встречи учеников — столовая. Глава края отметил масштабы пищеблока и его вид. Здесь есть зона для младших классов и отельная для старших, панорамные окна с видом на спортплощадку. По словам вице-губернатора Анны Миньковой, это самый большой пищеблок в городе. Столовая только начала свою работу, но домашнюю атмосферу школьные повара успели создать.

В завершении визита Вениамин Кондратьев пожелал школьникам успехов, ценных знаний и хороших оценок в новом учебном году.

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