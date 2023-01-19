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Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев проверил организацию ПВР для жителей новых регионов РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitse-gubernator-kubani-igor-chagaev-proveril-organizatsiyu-pvr-dlya-zhitelej-novyh-regionov-rf
Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев проверил организацию ПВР для жителей новых регионов РФ
Фото t.me/igorchagaev

Заместитель главы Краснодарского края Игорь Чагаев 19 января вместе с первым зампрокурора региона Павлом Гвоздевым отправился в Туапсинский район.

Сейчас в Туапсинском районе в 22 пунктах временного размещения находятся более 3,5 тыс. вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Прием документов на получение жилищного сертификата ведется в любом подразделении филиала МФЦ, а также в Центре обработки документов в поселке Ольгинка на базе оздоровительного комплекса «Орбита». Здесь уже выдано свыше 500 сертификатов, работа в этом направлении продолжается», — написал Игорь Чагаев в Telegram.

По итогам приема граждан все выявленные вопросы и обращения взяты под контроль прокуратурой и администрацией Краснодарского края.

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