Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев проверил организацию ПВР для жителей новых регионов РФ

Заместитель главы Краснодарского края Игорь Чагаев 19 января вместе с первым зампрокурора региона Павлом Гвоздевым отправился в Туапсинский район.

Сейчас в Туапсинском районе в 22 пунктах временного размещения находятся более 3,5 тыс. вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Прием документов на получение жилищного сертификата ведется в любом подразделении филиала МФЦ, а также в Центре обработки документов в поселке Ольгинка на базе оздоровительного комплекса «Орбита». Здесь уже выдано свыше 500 сертификатов, работа в этом направлении продолжается», — написал Игорь Чагаев в Telegram.

По итогам приема граждан все выявленные вопросы и обращения взяты под контроль прокуратурой и администрацией Краснодарского края.

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