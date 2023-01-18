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Вице-губернатор Игорь Чагаев встретился с родными участников СВО в Славянском районе

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitse-gubernator-igor-chagaev-vstretilsya-s-rodnymi-uchastnikov-svo-v-slavyanskom-rajone
Вице-губернатор Игорь Чагаев встретился с родными участников СВО в Славянском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В 2023 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева возобновлены выезды в районы для проверки качества работы с семьями мобилизованных.

В Славянском районе сейчас более 700 семей, в которых в рамках мобилизации мужчины отправились в зону проведения специальной военной операции. С несколькими из них пообщался вице-губернатор Игорь Чагаев с главой района Романом Синяговским.

«Узнал, как на деле работают уже доступные меры поддержки и какая еще необходима помощь. Супруга одного из мобилизованных рассказала, что все выплаты семья уже получила, кроме того, детям было оформлено бесплатное школьное питание, а волонтеры помогли вскопать огород и навести порядок во дворе», — рассказал  вице-губернатор Краснодарского края Игорь Чагаев.

Подобные выезды продолжатся и в дальнейшем, чтобы узнавать о потребностях родственников участников СВО и при необходимости усилить адресную помощь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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