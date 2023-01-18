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Систему реабилитации участников СВО создадут в Краснодарском крае

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sistemu-reabilitatsii-uchastnikov-svo-sozdadut-v-krasnodarskom-krae
Систему реабилитации участников СВО создадут в Краснодарском крае
Фото пресс-служба ЮВО

О комплексной социальной и медицинской помощи военнослужащим говорили на профильном совещании. Его 18 января провел вице-губернатор Александр Власов.

Кубань — одна из лидеров в России по числу добровольцев-участников спецоперации на Украине. В регионе для них по поручению губернатора вводят меры всесторонней поддержки. В том числе это касается реабилитации по возвращении.

Александр Власов рассказал, что в крае доступна нейро-и кардиореабилитация, реабилитация пациентов с нарушением костно-мышечной и периферической нервной системы. Этим занимается 14 медицинских организаций. Кроме того, работают 16 госучреждений соцобслуживания, куда обращаются инвалиды. 

Участники совещания обсудили алгоритмы предоставления медобслуживания раненых добровольцев и обратили особое внимание на взаимодействие органов здравоохранения, соцзащиты и военных комиссариатов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Читайте также: участникам СВО из Краснодарского края окажут поддержку при аренде имущества и земли в регионе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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