Систему реабилитации участников СВО создадут в Краснодарском крае
О комплексной социальной и медицинской помощи военнослужащим говорили на профильном совещании. Его 18 января провел вице-губернатор Александр Власов.
Кубань — одна из лидеров в России по числу добровольцев-участников спецоперации на Украине. В регионе для них по поручению губернатора вводят меры всесторонней поддержки. В том числе это касается реабилитации по возвращении.
Александр Власов рассказал, что в крае доступна нейро-и кардиореабилитация, реабилитация пациентов с нарушением костно-мышечной и периферической нервной системы. Этим занимается 14 медицинских организаций. Кроме того, работают 16 госучреждений соцобслуживания, куда обращаются инвалиды.
Участники совещания обсудили алгоритмы предоставления медобслуживания раненых добровольцев и обратили особое внимание на взаимодействие органов здравоохранения, соцзащиты и военных комиссариатов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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