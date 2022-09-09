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Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Политика
09.09.2022 17:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitse-gubernator-kubani-igor-chagaev-progolosoval-na-vyborah-deputatov-zsk
Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев проголосовал на выборах депутатов ЗСК
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Замглавы региона Игорь Чагаев 9 сентября посетил избирательный участок в Краснодаре и проголосовал за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному и по краевому избирательному округу.

Вице-губернатор отметил, что жители Кубани в эти дни выберут 70 депутатов ЗСК, в том числе 45 депутатов по одномандатным избирательным округам и 25 депутатов по краевому избирательному округу.

«Это важное решение — в последующие пять лет вновь избранные депутаты будут активно заниматься законотворческой деятельностью, принимать бюджет края, определять его социально-экономическое развитие, решать насущные проблемы региона и его жителей», — сказал вице-губернатор.

В регионе утром 9 сентября стартовали 102 избирательные кампании. До 11 сентября в крае будут открыты более 2,8 тыс. избирательных участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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