Вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев проголосовал на выборах депутатов ЗСК
Замглавы региона Игорь Чагаев 9 сентября посетил избирательный участок в Краснодаре и проголосовал за кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному и по краевому избирательному округу.
Вице-губернатор отметил, что жители Кубани в эти дни выберут 70 депутатов ЗСК, в том числе 45 депутатов по одномандатным избирательным округам и 25 депутатов по краевому избирательному округу.
«Это важное решение — в последующие пять лет вновь избранные депутаты будут активно заниматься законотворческой деятельностью, принимать бюджет края, определять его социально-экономическое развитие, решать насущные проблемы региона и его жителей», — сказал вице-губернатор.
В регионе утром 9 сентября стартовали 102 избирательные кампании. До 11 сентября в крае будут открыты более 2,8 тыс. избирательных участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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