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Вице-губернатор Кубани Евгений Наумов проголосовал на выборах депутатов в ЗСК

Политика
09.09.2022 17:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitse-gubernator-kubani-evgenij-naumov-progolosoval-na-vyborah-deputatov-v-zsk
Вице-губернатор Кубани Евгений Наумов проголосовал на выборах депутатов в ЗСК
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заместитель главы Краснодарского края отдал свой голос 9 сентября на избирательном участке в поселке Березовом.

«Сегодня и на протяжении всех выходных мы выбираем тех, кто будет отвечать за развитие края в следующие пять лет. Прийти на участок и отдать свой голос за достойного кандидата – наше избирательное право, которое необходимо реализовать каждому жителю региона», — сказал Евгений Наумов.

Он отметил, что избирательный процесс организовали по всем необходимым требованиям безопасности.

Всего на Кубани открыты более 2,8 тыс. избирательных участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 пройдут сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

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