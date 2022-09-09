Вице-губернатор Кубани Евгений Наумов проголосовал на выборах депутатов в ЗСК
Заместитель главы Краснодарского края отдал свой голос 9 сентября на избирательном участке в поселке Березовом.
«Сегодня и на протяжении всех выходных мы выбираем тех, кто будет отвечать за развитие края в следующие пять лет. Прийти на участок и отдать свой голос за достойного кандидата – наше избирательное право, которое необходимо реализовать каждому жителю региона», — сказал Евгений Наумов.
Он отметил, что избирательный процесс организовали по всем необходимым требованиям безопасности.
Всего на Кубани открыты более 2,8 тыс. избирательных участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 пройдут сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.
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