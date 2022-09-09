Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Болдин проголосовал на выборах в ЗСК

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заместитель главы Кубани посетил избирательный участок в Краснодаре 9 сентября вместе с дочерью.

«Депутаты всегда поддерживали инициативы исполнительной власти. За последние годы приняли меры, направленные на защиту земель сельскохозяйственного назначения от стихийной застройки, на учет и придание особого статуса виноградопригодным землям, предотвращение дробления плодородных пахотных земель на мелкие участки», — сказал Сергей Болдин.

Вице-губернатор отметил, что во взаимодействии с депутатами ЗСК VI созыва в крае было сделано многое для сохранения земель региона. Он выразил уверенность, что с новым созывом Законодательного Собрания будет выстроено такое же плодотворное взаимодействие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 пройдут сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

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