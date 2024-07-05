Вице-губернатор Кубани Анна Минькова провела селектор по социальным вопросам

На совещании подняли такие вопросы, как развитие первичного звена, зарплаты в отрасли культуры и предварительные итоги экзаменационной кампании.

«В этом году на модернизацию и оснащение первичного звена направили 11,7 млрд рублей. Сейчас в стройке 11 офисов ВОП и 14 ФАПов. Часть из них уже возведены. По некоторым объектам видим риски», — сказала Анна Минькова.

Вице-губернатор отметила, что не во всех районах края укомплектованность медучреждений врачами составляет 100% — в некоторых она лишь 60-82%. И это является серьезной проблемой.

«Но есть и достойные примеры, где муниципалитеты своими силами привлекают медиков. Например, предоставляют им жилье, компенсируют ЖКУ, выплачивают подъемные. Важно распространять эти практики на весь край», — отметила Минькова.

Заместитель губернатора края также подняла вопросы заработной платы работников отрасли культуры, и отметила, что она должна быть не ниже средней по краю. Однако в части районов региона показатель не достигается. Чтобы улучшить показатели, на выплату зарплату специалистам культуры край выделит дополнительные 880 млн рублей.

Говоря об экзаменационной кампании 2024 года, Анна Минькова отметила, что результаты ЕГЭ и ОГЭ в этом году выше, чем в 2023-м.

«В два раза больше стало мультибалльников. Все пункты проведения отработали достойно, в процесс были вовлечены 30 тыс. специалистов», — добавила вице-губернатор.

Всего в этом году на Кубани ОГЭ и ЕГЭ сдали более 100 тыс. выпускников. Из них 2,5 тыс. провалили экзамены. Пересдать их они смогут в сентябре, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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