Вице-губернатор Андрей Коробка проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Заместитель главы Краснодарского края Андрей Коробка 11 сентября отдал свой голос на избирательном участке в Динском районе.

«У всех нас общая задача — сделать наш край еще богаче, каждый населенный пункт — благоустроенным и комфортным, все направления экономики — крепче. Как будет строиться эта работа, во многом зависит от депутатского корпуса, состав которого мы выбираем в эти дни. Уверен, те, кто по-настоящему участвуют в жизни своего района, края, обязательно придут на избирательные участки, чтобы сделать свой выбор», — сказал Андрей Коробка.

Вице-губернатор подчеркнул, что шестой созыв депутатов ЗСК принял много результативных решений в сфере агропромышленного комплекса и ветеринарии. Принят закон о развитии животноводства и виноградарства и виноделия на территории края, усовершенствованы меры господдержки. Кроме того, депутаты прорабатывали и выносили на федеральный уровень предложения в сфере улучшения работы АПК, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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