Вице-губернатор Александр Власов встретился с кадетами Кропоткинского казачьего корпуса

В Кропоткинском казачьем кадетском корпусе с 7 по 11 класс учатся 200 кадетов. Они осваивают общеобразовательные и дополнительные программы, ориентированные на культурно-исторические традиции казачества.

В корпусе имени Трошева в Кропоткине реализуют программу по допризывной подготовке воспитанников.

«Учебное заведение демонстрирует высокие показатели на краевых и всероссийских конкурсах, входит в число лучших в стране. Воспитанники активно поддерживают участников спецоперации, собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, пишут бойцам письма со словами благодарности. Сейчас более 50 выпускников корпуса находятся в зоне СВО, свыше 15 из них награждены государственными наградами», — подчеркнул Александр Власов.

Кадеты продемонстрировали владение самбо и преодоление полосы препятствий. Гости посетили культурно-досуговый центр, учебные кабинеты, столовую, а также медицинский блок. Также они обсудили с руководством корпуса вопросы профориентационной и военно-патриотической работы, сотрудничества с СК России по Краснодарскому краю, взаимодействия с РПЦ. Одна из задач корпуса — пополнение рядов Кубанского казачьего войска. Так, в прошлом году все воспитанники, достигшие 16-летнего возраста, стали юными казаками.

Также в учебном заведении реализуют проекты «Поможем фронту», «Добровольцы «ZА ПОБЕДУ», «Народная сеть» и «Фронтовой треугольник». Помимо этого, в корпусе проводят акцию «Наши Герои», которую посвятили выпускникам, ставшими участниками СВО. Также там создали стенд памяти погибших казаков Кавказского отдела Кубанского войска.

В корпусе действует кадетское самоуправление, его воспитанники — участники Союза казачьей молодежи Кубани и российского объединения детей и молодежи «Движение первых». В ходе обучения они участвуют в спортивных мероприятиях, походах, военно-тактических играх «Лазертаг». В 2022/23 учебном году 41% кадет получили знаки ГТО, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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