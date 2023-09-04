В зону СВО отправились еще более 100 казаков из Краснодарского края

Торжественное мероприятие прошло на территории специального учебного центра «Кубань».

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов отметил, что в спецоперации принимают участие более 6,3 тыс. казаков Кубанского войска.

«В добровольческих отрядах свыше 500 человек награждены государственными наградами, также активно демонстрируют мужество и героизм казаки в воинских частях. За образцовое выполнение боевых задач им регулярно вручают ордена, медали и ведомственные знаки отличия», — рассказал заместитель главы региона, войсковой атаман Александр Власов.

Вице-губернатор подчеркнул, что особое внимание уделяют обеспечению отрядов беспилотниками, антидроновыми ружьями и другими средствами, дающими преимущество в воздухе. Так, за неделю отправили свыше 25 дронов, в том числе с приборами ночного видения и другими необходимыми приспособлениями. Более 20 БПЛА доставят в ближайшее время.

Кроме того, на мероприятии ветеранам боевых действий из центра «Кубань» вручили награды ЛНР за выполнение задач и оказание помощи местному населению. Казаков наградили благодарственными письмами органов местного самоуправления и представителей общественных объединений. В завершение прошел молебен, который отслужил помощник благочинного Темрюкского округа по взаимодействию с казачеством, настоятель Свято-Пантелеимоновского храма станицы Голубицкой протоиерей Илья Иванов. Помимо этого, казакам передали гуманитарный груз от волонтерской организации «Гори, окопная свеча».

В крае продолжает набор добровольцев в отряды имени атамана Захария Чепеги — БАРС-1, «Кубань» — БАРС-11 и подразделение специального назначения «Кубань» — БАРС-16. Участники перед отправкой в зону СВО проходят обучение по тактической, огневой, медицинской, инженерной и другим видам подготовки в центре «Кубань», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Желающие могут обратиться по телефонам: 8(960) 488-85-76, 8(967) 655-76-79 — БАРС-1, 11, 8(999) 691-18-24 — БАРС-16.

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