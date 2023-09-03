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С начала года на контрактную службу в ВС России приняли 280 тыс. человек

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-nachala-goda-na-kontraktnuyu-sluzhbu-v-vs-rossii-prinyali-280-tys-chelovek
С начала года на контрактную службу в ВС России приняли 280 тыс. человек
С начала года на контрактную службу в ВС России приняли 280 тыс. человек

Об этом 3 сентября сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды вооружённых сил принято на контракт порядка 280 тыс. человек», — цитирует Медведева RT.

Читайте таже: оклады военнослужащим увеличат на 10,5%. Денежное довольствие повысят с 1 октября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Оклады по воинским должностям и званиям для военных-контрактников и по должностям для военных, призванных на службу, повысятся в 1,105 раза. Кроме того, при повышении денежного довольствия размеры окладов округлят до целого рубля в сторону увеличения.

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