Вице-губернатор Александр Руденко посетил детский дом в Тимашевском районе

Замглавы региона Александр Руденко поздравил ребят с наступающим Новым годом и оценил условия жизни в учреждении. Медведовский центр помощи детям признан одним из лучших. В этом году в крае функционирует 36 таких учреждений.

Вице-губернатор осмотрел Медведовский центр помощи детям и пообщался с его воспитанниками. Он проверил на практике оснащение в кабинете робототехники.

В приюте также заботятся о будущем ребенка — помогают получить профобразование. Одна из воспитанниц учится в Армавирском колледже на повара, поэтому знает толк в готовке.

«Это госучреждения с общежитиями, где они на полном гособеспечении. Речь о детях, оставшихся без попечения родителей. На каникулы они к нам приезжают», — рассказывает директор Медведовского центра помощи детям Людмила Демченко.

С недавних пор в учреждении начали работу с особенными детьми. Заработал инклюзивный садик — группа кратковременного пребывания. С детьми работает логопед, психолог и дефектолог. Всего в приюте 34 ребенка, 11 живут постоянно. Развивают молодежь всесторонне — для детей работают восемь кружков самых разных направлений.

Свои таланты воспитанники представили в актовом зале. Для гостей провели концерт с музыкальными номерами, а также вручили подарки, сделанные детскими руками. Замглавы региона поблагодарил за представление и подарки, а также сам поздравил детей с наступающим праздником.

«Прекрасный концерт, вы большие умницы. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Сказать спасибо вашим педагогам. Для них это настоящее призвание, тяжелый труд. Это большой вклад в ваше будущее», — отмечает Александр Руденко.

Медведовский детский дом считают одним из лучших в регионе. Условия здесь максимально приближены к домашним. Приютов в крае становится все меньше, поскольку они становятся не нужны в таком количестве. За 9 месяцев в учреждениях получили помощь более 3 тыс. детей, 2341 ребенка вернули в семьи.

