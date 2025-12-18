В Краснодарском крае работает SOS-приложение для детей, попавших в беду

Бесплатное мобильное приложение «Заступник» доступно в нескольких муниципалитетах Кубани, в том числе в Краснодаре.

Программа помогает спасти детей, попавших в беду, для этого в ней есть специальная кнопка. Достаточно одного нажатия, чтобы вызвать экстренные службы и взрослых, которые откликнутся на сигнал в приложении.

В программе родители могут отслеживать геолокацию, получать автоматические уведомления о входе или выходе ребенка из школы, дома и спортивной секции, просматривать истории перемещений за сутки, прослушивать ситуацию вокруг ребенка, получать информацию об уровне заряда телефона.

В «Заступнике» могут зарегистрироваться желающие оказывать помощь детям. Все пользователи проходят верификацию, их данные защищены. Информация о ребенке доступна только родителям.

Приложение работает даже без интернета. Установить приложение на свой смартфон можно по ссылке.

Проект реализуется благодаря гранту губернатора Кубани.

Читайте также: ограничить допуск детей к соцсетям до 16 лет предложили в России. Идею выдвинули в Общественной палате РФ (ОП РФ).

Подпишись, здесь всегда интересно.