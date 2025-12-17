Ограничить допуск детей к соцсетям до 16 лет предложили в России

Допускать детей к социальным сетям только с 16 лет предложили в Общественной палате РФ (ОП РФ).

Ранее член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров выступил с инициативой введения в России обязательной идентификации пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете.

Он также считает необходимым блокировать онлайн-игры в случае отсутствия согласия компаний-производителей на регистрацию в российской юрисдикции.

По словам Машарова, WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана экстремистской на территории РФ) также следует окончательно заблокировать и регулировать технологии искусственного интеллекта.

«Это надо делать комплексно, помогая органам исполнительной власти настраивать допуск к контенту так, чтобы завтра мы с вами не боялись вести наших детей на улицу», — цитирует Машарова РИА «Новости».

*Принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории России.

Читайте также: Роскомнадзор заблокировал игровую платформу Roblox.

Подпишись, здесь всегда интересно.