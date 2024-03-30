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Витамины на прилавке: в Краснодаре 30 марта открылись 12 ярмарок выходного дня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitaminy-na-prilavke-v-krasnodare-30-marta-otkrylis-12-yarmarok-vyhodnogo-dnya
Витамины на прилавке: в Краснодаре 30 марта открылись 12 ярмарок выходного дня
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Жители краевой столицы могут приобрести на ярмарках выходного дня фрукты и овощи, зелень, сухофрукты, рыбу и мясо, молочные продукты, хлеб и другие составляющие весеннего стола.

Ярмарки будут традиционно работать по 12 адресам до 15:00:

  • Длинная, 135–137/1 / ул. Красноармейская 106/1;
  • Архитектора Ишунина, 7/1;

  • Уральская, 170/7;
  • Евдокии Бершанской, 216/1;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26;
  • Западный обход, 34;
  • проспект Чекистов, 9.

Организаторы ярмарок обеспечивают все требования Роспотребнадзора. У участников есть необходимые сертификаты на продукцию, с которой имеет право ознакомиться каждый покупатель, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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