Витамины на прилавке: в Краснодаре 30 марта открылись 12 ярмарок выходного дня

Жители краевой столицы могут приобрести на ярмарках выходного дня фрукты и овощи, зелень, сухофрукты, рыбу и мясо, молочные продукты, хлеб и другие составляющие весеннего стола.

Ярмарки будут традиционно работать по 12 адресам до 15:00:

Длинная, 135–137/1 / ул. Красноармейская 106/1;

Архитектора Ишунина, 7/1;

Уральская, 170/7;

Евдокии Бершанской, 216/1;

Героя Яцкова, 11;

Дзержинского, 213;

Каляева, 198;

Бургасская, 31/1;

Одесская, 48;

Восточно-Кругликовская, 26;

Западный обход, 34;

проспект Чекистов, 9.

Организаторы ярмарок обеспечивают все требования Роспотребнадзора. У участников есть необходимые сертификаты на продукцию, с которой имеет право ознакомиться каждый покупатель, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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