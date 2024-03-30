Витамины на прилавке: в Краснодаре 30 марта открылись 12 ярмарок выходного дня
Общество
30.03.2024 10:51
Жители краевой столицы могут приобрести на ярмарках выходного дня фрукты и овощи, зелень, сухофрукты, рыбу и мясо, молочные продукты, хлеб и другие составляющие весеннего стола.
Ярмарки будут традиционно работать по 12 адресам до 15:00:
- Длинная, 135–137/1 / ул. Красноармейская 106/1;
- Архитектора Ишунина, 7/1;
- Уральская, 170/7;
- Евдокии Бершанской, 216/1;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- Западный обход, 34;
- проспект Чекистов, 9.
Организаторы ярмарок обеспечивают все требования Роспотребнадзора. У участников есть необходимые сертификаты на продукцию, с которой имеет право ознакомиться каждый покупатель, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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