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Витаминная бомба: диетолог рассказала, чем полезно киви

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitaminnaya-bomba-dietolog-rasskazala-chem-polezno-kivi
Витаминная бомба: диетолог рассказала, чем полезно киви
Фото unsplash.com

Один плод киви способен обеспечить организм витамином С на три — четыре дня. И это не единственное его полезное свойство.

О том, зачем есть киви, рассказала врач-диетолог Нурия Дианова. По словам врача, один плод киви содержит от трех до четырех суточных доз витамина С.

«Киви — это практически бомба по витамину C. Там превышение нормы идет в три — четыре раза. Если съесть одно киви, то можно три дня ничего не делать — не есть апельсины и другие цитрусовые, не есть другие ягоды, фрукты и овощи, содержащие витамин С. Их можно просто исключить из рациона», — сказала Дианова.

Помимо этого, киви богат ферментами, которые, расщепляя белки, положительно влияют на пищеварение. Дианова рекомендует добавлять киви к мясным блюдам, чтобы ускорить переваривание и усвоение пищи. Также пищеварение стимулируют органические кислоты и клетчатка, которыми тоже богаты плоды киви, сообщает радио Sputnik.

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