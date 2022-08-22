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Виталий Литвинов покинул пост главы станицы Динской

Политика
22.08.2022 16:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitalij-litvinov-pokinul-post-glavy-stanitsy-dinskoj
Виталий Литвинов покинул пост главы станицы Динской

Об этом стало известно 22 августа на 45-й сессии Совета Динского поселения. Глава станицы Динской Виталий Литвинов досрочно прекратил свои полномочия.

Исполнять обязанности главы поселения будет Владимир Иванченко. В Совете поселения объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы станицы, сообщает газета «РВС».

Виталий Литвинов стал главой Динского сельского поселения 7 сентября 2018 года. Он исполнял обязанности главы станицы с апреля 2018 года.

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