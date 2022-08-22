Виталий Литвинов покинул пост главы станицы Динской
Политика
22.08.2022 16:58
Об этом стало известно 22 августа на 45-й сессии Совета Динского поселения. Глава станицы Динской Виталий Литвинов досрочно прекратил свои полномочия.
Исполнять обязанности главы поселения будет Владимир Иванченко. В Совете поселения объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы станицы, сообщает газета «РВС».
Виталий Литвинов стал главой Динского сельского поселения 7 сентября 2018 года. Он исполнял обязанности главы станицы с апреля 2018 года.
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